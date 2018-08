Lusa

O FC Porto tem um orçamento de 90 milhões de euros para a temporada 2018/19. Este valor é superior à soma de 15 equipas da Liga Nos, deixando de fora apenas os rivais Benfica e Sporting, que têm 70 milhões cada para esta época.No total, os 18 clubes que disputam a Liga Nos têm um orçamento de 315,4 milhões de euros. Mas as disparidades são muito pronunciadas entre os três grandes e o resto dos emblemas.Os orçamentos de FC Porto, Benfica e Sporting representam 72,9% do total.O fosso já é considerável para o Sporting de Braga, que dispõe de 16 milhões de euros, mas ainda é mais impressionante se notarmos que metade das equipas têm orçamentos inferiores a cinco milhões. O Boavista, com apenas 2,5 milhões de euros, é o clube que dispõe de menos dinheiro.