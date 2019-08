FC Porto ganha ao Benfica na Luz por dois golos sem resposta

Zé Luís foi o autor do primeiro golo do FC Porto.

O FC Porto ganhou ao Benfica por 2-0, no Estádio da Luz, com golos de Zé Luís e Marega, somando agora os mesmo seis pontos dos encarnados na I Liga.

Num jogo muito aberto e com ritmo elevado, o FC Porto ganhou ao Benfica, nesta noite de sábado, 24 de agosto, no Estádio da Luz, com dois golos sem resposta, de Zé Luís, aos 22 minutos, e de Marega, aos 86.

No final do tempo regulamentar, o Benfica ainda marcou, mas o golo de Seferovic foi anulado. O avançado encarnado desviou para o fundo das redes um cruzamento de Pizzi, mas o lance foi imediatamente invalidado pelo fiscal de linha, tendo o vídeo árbitro validado a decisão.

Os dragões entraram melhor na partida e dominaram completamente o jogo, tendo com esta vitória alcançado o Benfica na classificação da I Liga, com seis pontos cada.

Diz a história que quem soma mais pontos nos clássicos é que costuma conquistar o título. Nos últimos 12 anos, só houve uma exceção, com o Benfica de Rui Vitória, na época de 2015/16, tendo o FC Porto sido 10 vezes campeão, precisamente nas 10 vezes em que ganhou a batalha dos clássicos.

(Notícia atualizada às 21:12)