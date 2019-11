O grupo ítalo-americano indicou que a recolha se deve a uma falha numa ligação elétrica que pode interromper a corrente elétrica no veículo levando a que o motor não ligue ou que deixe de funcionar. O grupo já tinha feito uma recolha dos mesmos modelos dos anos de 2014 e 2015 por um problema semelhante.



A FCA sublinha que "até ao momento não tem conhecimento de quaisquer lesões ou acidentes relacionados com os veículos defeituosos".



A grande maioria dos veículos a serem recolhidos foram vendidos nos EUA (528.500), tendo outros 34.700 sido comercializados no Canadá e 18.100 no México. Fora destes três mercados a FCA refere que o "recall" incide sobre 116.500 veículos.

O grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anunciou esta quinta-feira a recolha de 700 mil veículos das marcas Dodge e Jeep a nível mundial devido a uma falha elétrica. Os modelos em causa são os SUV Dodge Durango e Jeep Grand Cherokee comercializados entre 2011 e 2013.Fonte oficial da FCA Portugal indicou ao Negócios que em Portugal apenas são afetados seis veículos do modelo Jeep Grand Cherokee. "São três unidades de 2012 e outras três de 2013", detalhou. A mesma fonte referiu ainda que a Jeep só passou a ser representada em Portugal pela FCA em data posterior, mais concretamente em 2017.