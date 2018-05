Febase "indignada" com contribuição para fundo de pensões dos administradores do BCP  

Depois do SNQTB, agora foi a vez do Febase reagir à proposta do conselho de remunerações do BCP em levar à assembleia-geral de 30 de Maio uma proposta para o pagamento extraordinário de 4,9 milhões de euros para os fundos de pensões dos actuais administradores executivos do banco.

Em comunicado, a Federação do Sector Financeiro (Febase) emitiu um comunicado onde se mostra "indignada" com as decisões da administração do banco liderado por Nuno Amado, relacionadas com esta contribuição para o fundo de pensões dos administradores e também as remunerações da gestão.