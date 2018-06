Fed dá boa nota a 35 bancos na primeira fase dos testes de stress

Segundo o relatório da Fed, as maiores holdings bancárias a operarem nos EUA "estão fortemente capitalizadas e teriam capacidade para conceder empréstimos às famílias e empresas durante uma recessão global severa".

A Reserva Federal norte-americana divulgou na noite desta quinta-feira, 21 de Junho, os resultados da primeira fase dos seus testes de stress anuais à banca, realizados no âmbito da Lei Dodd-Frank promulgada após a crise financeira de 2008.

E as conclusões são animadoras: os 35 bancos escrutinados tiveram todos cartão verde quanto à sua capacidade de resistirem a choques económicos.





Todos os bancos sujeitos a esta primeira fase dos testes de stress anuais excederam os requisitos mínimos, apesar de o Goldman Sachs ter ficado aquém das restantes entidades de Wall Street no que diz respeito ao indicador-chave da alavancagem.

Segundo o relatório da Fed, as maiores holdings bancárias a operarem nos EUA "estão fortemente capitalizadas e teriam capacidade para conceder empréstimos às famílias e empresas durante uma recessão global severa".



Estes resultados - pelo terceiro ano consecutivo, os bancos excederam os requisitos mínimos de capital impostos pela Reserva Federal - mostram assim que foi superada com êxito a primeira fase dos testes.

Na segunda fase destes testes, a Fed avalia a robustez financeira das maiores instituições financeiras a operarem nos EUA (o requisito é que tenham mais de 50 mil milhões de dólares em activos) e analisa se estas dispõem de amortecedores de capital suficientes para sobreviverem a uma crise semelhante à de 2008.





Esta avaliação à qualidade dos activos da banca, conhecida como Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR [Análise e Avaliação Abrangente do Capital]), é essencial para os bancos, já que determina se eles podem avançar com os seus programas de distribuição de dividendos e de recompra de acções nos próximos 12 meses.

Só quando são divulgados os resultados da segunda fase - o que deverá acontecer dentro de uma semana - é que se pode dizer que um banco "passou" ou "chumbou" nos testes de stress.