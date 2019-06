Fed pede explicações ao Deutsche Bank sobre criação de "bad bank"

Os responsáveis do banco central norte-americano receiam que os planos do Deutsche Bank para a criação de um "bad bank" tenha um impacto significativo na sua atividade da instituição financeira nos EUA.

De acordo com o Financial Times, citado fontes próximas do processo, responsáveis da Fed falaram nos últimos dias com responsáveis de topo do banco alemão pedindo mais detalhes sobre os planos do Deutsche Bank, naquele que é mais um passo para se afastar do negócio da banca de investimento.





Conforme avançou o jornal na semana passada, serão transferidos para este "bad bank" os ativos que o banco pretende vender e que estão avaliados nas suas contas num valor que pode chegar aos 50 mil milhões de euros. A dimensão desta unidade que vai concentrar os ativos não core está ainda em análise, mas segundo fontes do FT será certamente acima dos 30 mil milhões de euros e deverá ficar entre 40 e 50 mil milhões de euros, o que representa cerca de 14% do balanço do banco.