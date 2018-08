Federação Portuguesa de Futebol reforça equipa com Tomás Froes

O sócio da agência de marketing Partners Tomás Froes é a mais recente contratação da Federação Portuguesa de Futebol. Froes vai coordenar a estratégia da marca Selecções, depois de já ter estado à frente do plano da marca para o Euro 2016.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reforçou a equipa. A instituição contratou Tomás Froes (na foto, segundo a contar da esquerda), para coordenar a estratégia da marca Selecções. O novo cargo de Froes, que ajudou recentemente Luís Figo a avaliar uma possível candidatura à liderança do Sporting, inclui todos os escalões, variantes de futebol, futsal e futebol de praia, tanto em feminino como em masculino, adianta a FPF num comunicado.

"O Tomás é um profissional de excepcionais qualidades que regressa para fazer ainda mais. Além do plano da marca da Selecção A, fica com a responsabilidade estratégica de todas as outras selecções", revelou o CEO da FPF, Tiago Craveiro.