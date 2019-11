Ferbar ganha Garoto brasileiro e quer duplicar exportações

Em 1929, na cidade de Vila Velha, que integra o Estado brasileiro de Espírito Santo, nascia uma empresa, a H. Meyerfreund & Cia, fundada por um imigrante alemão, que mais tarde mudou definitivamente o seu nome através do consumidor que, no início, comprava os chocolates aos meninos que vendiam na rua.

Habituados a procurar pelos "garotos" para obter os bombons preferidos, passaram a apelidar a marca de "Garoto". Hoje, é uma das 10 maiores fábricas de chocolates do mundo, sendo detida pela Nestlé Brasil.

Presença assídua na infância dos portugueses e brasileiros, os sortidos de "Garoto" e "Serenata do Brasil", outro produto bastante conhecido desta histórica marca, vão estar à venda nos supermercados nacionais pelas mãos da portuguesa Ferbar, que ganhou a distribuição nacional destes clássicos chocolates.

Conhecida pela sua gama de marmeladas, conservas de vegetais e frutos secos, entre outros produtos, a Ferbar fechou o último exercício com uma faturação de 26,1 milhões de euros, mais 700 mil euros do que no ano anterior, com as exportações para mais de duas dezenas de países a valerem 18% do total.

Fundada em 1971 no Porto, tem fábrica na Maia e quer que as exportações representem 30% das vendas dentro de cinco anos.