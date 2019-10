"Não quero estar a falar da situação do Sporting. Espero que o Sporting faça o que for possível para resolver a sua situação. A verdade é que o Sporting está a ter alguns apoios que não são permitidos a outros clubes", apontou.



A FC Porto SAD anunciou esta quinta-feira, que fechou o exercício de 2018/2019 com um resultado líquido de 9,47 milhões de euros, o que compara com prejuízos de 28,444 milhões de euros no exercício anterior.



A cotada liderada por Pinto da Costa, num comunicado à CMVM, explica a melhoria das contas com a "excelente performance do FC Porto na edição 2018/2019 da UEFA Champions League e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva".



No ano passado, o FC Porto chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, o que justifica o forte crescimento dos proveitos, que passaram de 105,8 milhões de euros para 176,3 milhões de euros.

À margem da apresentação do exercício da SAD do FC Porto de 2018/2019 , Fernando Gomes abordou esta quinta-feira a reestruturação financeira avançada ontem pelo Sporting. Recorde-se que em comunicado enviado à CMVM, os leões anunciaram que foram formalizadas as alterações aos contratos de financiamento entre o Grupo Sporting e os bancos Millennium BCP e Novo Banco e que, nesse âmbito, "procedeu à regularização de todas as obrigações pecuniárias vencidas, encontrando-se assim em cumprimento perante os bancos".Questionado sobre se esta reestruturação poderia ser desleal para o FC Porto e Benfica, o administrador da SAD dos dragões não hesitou.