O central benfiquista Rúben Dias e o lateral do Nápoles Mário Rui são as principais novidades na lista dos 23 eleitos de Portugal para a fase final do Mundial'2018, que não inclui Éder nem Nani.



Autor do golo que deu a vitória na final do Europeu de 2016, Éder foi um dos preteridos do selecionador luso, Fernando Santos, em relação à lista de pré-selecionados, tal como Nani, que conta 112 jogos e 24 pela Seleção. Do lote de 35 anunciados na segunda-feira, saíram ainda Nélson Semedo e André Gomes (Barcelona), João Cancelo (Valencia), Antunes (Getafe), Rolando (Marselha), Luís Neto (Fenerbahçe), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto), Paulinho (Sp. Braga) e Rony Lopes (Monaco).

Lista final dos 23 convocados:



Rui Patrício

Anthony Lopes

Beto

Cédric Soares

Ricardo Pereira

Pepe

José Fonte

Bruno Alves

Rúben Dias

Raphaël Guerreiro

Mário Rui

William Carvalho

João Moutinho

João Mário

Manuel Fernandes

Adrien Silva

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Gonçalo Guedes

Gelson Martins

Ricardo Quaresma

Cristiano Ronaldo

André Silva

Fonte: Record