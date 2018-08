Ferrari 250 GTO vai a leilão. E pode atingir recorde de 60 milhões

O raro Ferrari 250 GTO de 1962 vai a leilão da Sotheby’s, este sábado, 25 de Agosto. A venda poderá ir até aos 60 milhões de dólares, tornando-se no carro mais caro alguma vez leiloado.

De acordo com o The Telegraph, os interessados no Ferrari 250 GTO deverão pagar entre 45 milhões e 60 milhões de dólares, quando for a leilão um dos 36 exemplares fabricados entre 1962 e 1964.

"Estamos entusiasmados com a rara oportunidade de ter um lendário Ferrari 250 GTO em leilão", afirmou Shelby Myers, especialista em carros da RM Sotheby’s.



Segundo Myers, "o GTO era o verdadeiro carro de corrida de estrada", refere, acrescentando que "foi o último carro que se podia estacionar na garagem, levá-lo para a pista, ganhar e depois regressar a casa", acrescenta.