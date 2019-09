Ferrari aposta em grande nos novos Spider e GTS em ano recorde de novos modelos

Um dia depois de a esquadria Ferrari ter vencido o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, a marca do cavalo rampante lançou os mais recentes modelos Spider e GTS. Nunca como em 2019 a fabricante transalpina fez tão grande renovação de modelos.

Os novos modelos Spider e GTS foram apresentados esta segunda-feira, 9 de setembro, pela Ferrari no salão automóvel de Frankfurt. A fabricante sediada em Maranello deu assim o conhecer os mais recentes F8 Spider e o 812 GTS (Gran Turismo).





Com 2019 a confirmar-se como um ano recorde no que diz respeito à apresentação de novos modelos por forma a potenciar o aumento de vendas e preços, a fabricante de superdesportivos já apresentou quatro novos modelos e prepara-se ainda para, até ao final do ano, revelar outro. O objetivo é atingir a marca de 10 mil novos veículos produzidos em 2019.