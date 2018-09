Ferrari colocará à venda o carro mais parecido a um veículo de Fórmula 1

A Ferrari apresentou um supercarro conversível que é considerado o mais parecido com um carro da Fórmula 1 já construído para o mercado público.

O Monza, de fibra de carbono, de 810 cavalos de potência, terá versões de um e dois assentos, revelaram o director de marketing da Ferrari, Nicola Boari, e o chefe de design, Flavio Manzoni, na semana passada. A Ferrari fabricará menos de 500 unidades destas máquinas de 12 cilindros, capazes de chegar a 100 quilómetros por hora em menos de três segundos.





O Monza Sp1 e o Monza Sp2 fazem parte de um plano de estratégia de cinco anos muito aguardado. O novo CEO, Louis Camilleri, que substituiu Sergio Marchionne, falecido em Julho, planeia ampliar a oferta de supercarros de edição limitada da Ferrari - normalmente vendidos por mais de um milhão de dólares - e vender o primeiro SUV na história da empresa para aumentar as margens de lucro, revelaram pessoas próximas do assunto à Bloomberg News.

A estratégia de Camilleri para a fabricante de carros de corrida será acompanhada com atenção pelos investidores, especialmente para saber se manterá o objectivo de duplicar o lucro para dois mil milhões de euros até 2022, plano proposto por Marchionne. Camilleri foi escolhido para o cargo por John Elkann, o líder da família Agnelli, que controla a Ferrari e a Fiat Chrysler Automobiles, durante um fim-de-semana dramático de Julho, quando a saúde de Marchionne piorou.

Monza

O Monza é o herdeiro do icónico modelo Barchetta, salientou Camilleri. O preço será divulgado no Salão do Automóvel de Paris em Outubro. Os Monzas já foram atribuídos a alguns dos clientes mais fiéis da Ferrari, que tiveram uma pré-apresentação do carro na semana passada.

Modelos de edição especial podem ajudar Camilleri a aumentar o lucro sem que a marca perca a exclusividade. Os clientes da Ferrari normalmente precisam de esperar mais de um ano para receber um carro novo. Edições limitadas como o conversível LaFerrari Aperta, de 2,1 milhões de dólares, são muito procuradas e vão para os clientes mais fiéis da empresa. A companhia também enfrenta a concorrência de marcas como Lamborghini e Aston Martin.

O novo CEO da Ferrari tem um exemplo difícil de igualar, porque Marchionne aumentou o valor da Ferrari separando-a da Fiat Chrysler e duplicando os lucros em apenas quatro anos, aumentando a produção e lançando modelos únicos. O ex-CEO, que morreu a 25 de Julho, estava a preparar-se para expandir a fabricante para mais do que carros desportivos e para lançar veículos eléctricos híbridos, incluindo o seu primeiro SUV. O SUV não deverá ser exibido na apresentação estratégica planeada.



