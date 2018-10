Os clientes seleccionados terão a liberdade de escolher entre as versões de um e dois lugares, mas só podem comprar um, afirmou Enrico Galliera, director de vendas e marketing da empresa, em entrevista à Bloomberg Television, no Salão Automóvel de Paris. Ninguém poderá comprar os dois.





"Já identificámos os poucos sortudos que têm a possibilidade de o comprar: cada carro foi atribuído a um nome específico", explicou Galliera.





A Ferrari apresenta-se tanto como uma empresa de artigos de luxo quanto como fabricante de automóveis, e o tom de exclusividade que a empresa está a cultivar em torno do Monza é semelhante à estratégia usada por empresas como a Hermès International para a venda das malas Birkin, que custam mais de 10 mil dólares. Limitar a quantidade de produtos disponíveis só aumenta o apetite entre os potenciais compradores.





O Monza, feito de fibra de carbono e com 810 cavalos de potência, tem um motor de 12 cilindros e é capaz de atingir os 100 quilómetros por hora em menos de três segundos. O carro será vendido por 1,6 milhões de euros em Itália, incluindo IVA.





O Monza Sp1 e o Monza Sp2 fazem parte do plano estratégico de cinco anos da Ferrari sob o comando do CEO Louis Camilleri, que assumiu o cargo de Sergio Marchionne em Julho. O novo CEO pretende aumentar a oferta de supercarros de edição limitada da Ferrari para elevar as margens de lucro para mais de 38% em 2022.





Esta margem é equivalente à registada pela marca de luxo francesa Hermès no ano passado, segundo dados da Bloomberg. Em 2017, a Ferrari chegou aos 30% - pouco abaixo dos 31% da Apple e bem acima de fabricantes de automóveis de luxo como a BMW.





A Ferrari tem uma lista de espera média de 12 meses, tempo que sobe para 24 meses no caso dos carros mais exclusivos.