Ferrovia 2020 tem atraso de dois anos e três meses

Relatório do regulador dos transportes revela atrasos no Plano Ferrovia 2020 que chegam aos seis anos e três meses no caso de um dos troços da nova linha Évora-Caia. A AMT alerta para risco de algumas obras derraparem para 2024 e de não se aproveitarem fundos europeus.

