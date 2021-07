Ferrovial vende divisão de meio ambiente em Portugal e Espanha à dona do Lidl

A espanhola Ferrovial vendeu a unidade de negócio de meio ambiente em Portugal e Espanha ao grupo Schwanz, dono do Lidl, por 1.133 milhões de euros, anunciou esta terça-feira o grupo espanhol.Em causa está a divisão da empresa que opera nas áreas de gestão de resíduos urbanos, limpeza e manutenção de espaços públicos, entre outras.De acordo com o comunicado enviado pela Ferrovial ao supervisor espanhol, a CNMV, a transação pressupõe um "enterprise value" de 1.133,5 milhões de euros (incluindo capital e dívida).A divisão vendida registou no ano passado um EBITDA de cerca de 130 milhões de euros.A operação, que depende ainda da autorização das entidades supervisoras, deverá ficar concluída até final deste ano, indica a Ferrovial.A empresa espanhola estima que a venda gere mais-valias de perto de 317 milhões de euros.