Festivaleiros podem pedir reembolso dos bilhetes do Nos Alive

Esta opção é a dada àqueles que não possam comparecer na próxima edição do festival e não desejem assistir a outros espetáculos promovidos pela Everything is New.

A promotora do Nos Alive, a Everything is New, vai dar a opção aos festivaleiros de pedirem o reembolso do valor dos bilhetes para o Nos Alive 2020. A ação é permitida já a partir do fim de julho.





A informação foi divulgada pela promotora através das redes sociais. Os clientes que assim o desejarem poderão "solicitar o reembolso a partir do dia 25 de julho de 2012 até ao final dos primeiros dias úteis do mês de janeiro de 2022".