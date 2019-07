Fever levanta 35 milhões em ronda de financiamento liderada pela japonesa Rakuten

A Fever, start-up espanhola de experiências de lazer, levantou 35 milhões de dólares numa nova ronda de financiamento que foi liderada pela gigante japonesa Rakuten. Segundo o comunicado da empresa, também participaram nesta ronda investidores existentes como a Atresmedia - um dos maiores grupos de media da Europa e produtor do êxito ‘La Casa de Papel’ - a Accel Partners e a Portugal Ventures.

Estes recursos, que elevam para 70 milhões de dólares o financiamento arrecadado desde o lançamento da Fever, permitirão à start-up "consolidar a presença em Portugal e noutros mercados onde está presente" e, ao mesmo tempo, "impulsionar a sua expansão para novas localizações, com o plano inicial de lançar uma nova grande cidade a cada trimestre".

A Fever está presente em Lisboa desde o ano passado, contando atualmente com uma equipa de 14 pessoas liderada por Gil Belford.

A Fever ajuda os utilizadores a encontrarem as melhores experiências na sua cidade, enquanto permite aos organizadores e criadores de eventos gerar procura pelos mesmos. De acordo com a start-up, a aplicação móvel e o site, juntamente com a sua Secret Media Network, "alcançam e inspiram mais de 25 milhões de utilizadores únicos por mês nos seus principais mercados (Londres, Nova Iorque, Paris, Lisboa e Madrid), permitindo que os clientes descubram os melhores eventos na sua cidade".

Através de um algoritmo de recomendação, a aplicação apresenta listas personalizadas para tudo, desde festivais de música e espetáculos de teatro, moda, experiências imersivas e pop-ups.