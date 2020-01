Fez-se ao mar com 10 contos e já vai nos 24 milhões

Quase a completar 60 anos, e muitas tempestades depois, a Transnautica parece ter afinado a bússola com a entrada de investidores nacionais. O mais antigo transitário do país já fatura 24 milhões de euros e prepara-se para lançar âncora no porto de Maputo.