Fiat Chrysler escapa a pagamento milionário ao fisco italiano

O grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) chegou a um acordo com o Fisco italiano e evitou o pagamento de um valor que poderia ascender a 1.300 milhões de euros, indicou esta quinta-feira o "chief financial officer" (CFO) do grupo automóvel, Richard Palmer.

"Chegámos a um acordo com a agência tributária [sobre o valor da Chrysler] sem ter de pagar qualquer montante ou multas", referiu Palmer na apresentação dos resultados anuais do grupo ítalo-americano.

"A agência tributária propunha um aumento do valor tributável relacionado com a transferência da Chrysler para a FCA na sequência da fusão de 2014. Resolvemos essa questão", disse.

"Nos termos do acordo o grupo aceita aumentar o valor tributável em 2,5 mil milhões de euros e este valor será completamente compensado com 400 milhões em perdas fiscais, de que havíamos abdicado, e de 2,1 mil milhões em perdas fiscais em Itália que não se encontravam reconhecidas nas declarações financeiras", detalhou o responsável.

Assim, concluiu, o acordo "não tem qualquer impacto nas contas apresentadas exceto pela redução do valor de créditos fiscais não reconhecidos".



O que estava em causa?





As autoridades fiscais italianas acusavam a FCA de ter subavaliado a Chrysler em 5.100 milhões de euros durante a aquisição da última tranche da fabricante automóvel norte-americana em 2014.