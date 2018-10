Fiat vende unidade da Magneti por 6 mil milhões

Vai haver um novo gigante do fabrico de componentes automóveis: a Fiat aceitou que a unidade da Magneti, que se dedica a esta actividade, se fundisse com a rival Calsonic Kansei, num acordo de mais de 6 mil milhões de euros.

A Fiat concordou vender a unidade de fabrico de componentes da Magneti por 6,2 mil milhões de euros, avança o Financial Times. O comprador é a Calsonic Kansei, fabricante de partes automóvel rival, detida pelo fundo de capital privado KKR.





A fusão das duas unidades de componentes cria um gigante do fabrico de componentes de automóvel: juntas, as receitas somam cerca de 15 mil milhões de euros. Beda Bolzenius, o CEO da Calsonic Kansei vai manter-se ao comando, enquanto o actual líder da Magneti transita para membro da administração do novo grupo. As operações e trabalhadores da Magneti em Itália mantêm-se intactos, segundo o acordado.