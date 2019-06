Fibroglobal assegura que reduziu os preços cobrados às operadoras

A empresa informou o regulador que reduziu os preços de acesso às redes que dispõe no Centro e nos Açores, tal como tinha sido deliberado pelo Governo.

A Fibroglobal, que gere redes de fibra nas zonas rurais do centro do país e Açores construídas com apoios públicos, garantiu à Anacom que reduziu os preços cobradas às operadoras para acederem à sua rede.





Em comunicado, o regulador adianta que a empresa informou "que procedeu à alteração dos preços das suas ofertas grossistas de redes de alta velocidade das zonas Centro e Açores, em linha com o proposto pela Anacom e determinado pelo Estado português". Assim, com este passo, "os preços reduzem-se em média entre 30% e 66%, consoante os tipos de acesso", detalha a entidade liderada por Cadete de Matos.