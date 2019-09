Depois de ter comprado os terrenos da Feira Popular por 200 milhões de euros, a seguradora já tinha adiantado que pretendia vender cinco imóveis no Porto e em Lisboa avaliados em 130 milhões de euros no total. A sua sede, no Chiado, é um deles.

A sede da Fidelidade, no Chiado, em Lisboa, estará à venda por um valor que ronda os 80 milhões de euros. No entanto, a seguradora quer continuar como arrendatário do número 30 do largo do Calhariz, numa operação de "sale & leaseback", segundo apurou o jornal digital ECO.





Além da Fidelidade, também a Caixa geral de Depósitos é inquilino do edifício, numa zona cujo preço por metro quadrado ronda os 4.000 euros. O jornal digital adiantou ainda que o imóvel tem um potencial para uso turístico, para escritório ou para retalho.