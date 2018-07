Luís Figo, antigo internacional português e Bola de Ouro em 2000, tem em mente um projecto de internacionalização para o clube leonino e as conversas de trabalho mantidas deixaram-no a ponderar seriamente em entrar na corrida eleitoral do Sporting, noticiou o Record Segundo o jornal, Luís Figo não está em Madrid e ontem e hoje esteve reunido com Tomás Froes a trabalhar numa eventual candidatura à presidência do Sporting.