FIL: Rajadas de vento deslocaram pilar de tenda de controlo de segurança

"Houve um vendaval" e "ouviu-se um estrondo" antes do momento em que restringiram os acessos norte ao Web Summit.

As "fortes rajadas de vento" registadas esta quinta-feira, 8 de Novembro, deslocaram "cerca de um metro" um pilar da tenda do controlo de segurança montada pelo Web Summit junto do pavilhão 4, informou a Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a FIL informou que o mau tempo registado entre as 11:30 e as 12:00 deslocaram o pilar da estrutura montada na entrada Norte, "tendo-se optado pelo encerramento da tenda de forma a não colocar em causa a segurança dos visitantes da Web Summit".