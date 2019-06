Filipe Pinhal nega ter sugerido empréstimo da CGD a Berardo 

Filipe Pinhal, antigo administrador do BCP, não ajudou Joe Berardo a contrair um empréstimo junto do banco estatal para comprar ações do banco privado, desmentindo aquilo que foi dito pelo comendador quando este foi ao Parlamento.





"Por essa altura, Berardo estava a assinar uma proposta para ir à AG de 6 de agosto do BCP para me destituir. Seria altamente improvável que ajudasse Berardo a ter mais votos para me destituir", afirma o ex-administrador da Caixa.

Esta foi um período marcado pela chamada "guerra de poder" no BCP. De acordo com Pinhal, havia um conjunto de pessoas e empresas interessadas em fazer uma mudança na administração. Sonangol, EDP, CGD e o chamado grupo dos sete, que inclui Berardo e Manuel Fino, entre outros. Mas também Vítor Constâncio, Teixeira dos Santos e José Sócrates, adianta.

"Todos estavam alinhados no sentido de mudar a administração do BCP e fazer uma insólita transferência da CGD para um banco privado cotado em bolsa", incluindo presidente, vice-presidente e o administrador responsável pelo crédito, Vítor Fernandes.

Filipe Pinhal está a ser ouvido pelos deputados depois de Joe Berardo ter afirmado, na sua audição, que foi o gestor que lhe sugeriu fazer um crédito na CGD, já que o próprio BCP não podia financiar a compra das suas ações. O comendador disse ainda que foi Pinhal que fez o primeiro contacto com o banco estatal.

Berardo afirmou ainda ter ouvido "zunzuns" de que a Caixa estaria a financiar ações do BCP detidas pela própria Caixa através da Metalgest, a empresa do comendador. Os interlocutores, de acordo com Berardo, foram Filipe Pinhal e Peter Ferraz do lado do BCP e Cabral dos Santos por parte da CGD.