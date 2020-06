Fim da “emergência” levou a subida de 60% nas novas empresas em Portugal

O fim do Estado de emergência em Portugal, no início de maio, parece ter dado gás ao empreendedorismo no país, já que a criação de novas empresas registou uma forte recuperação, como mostram os dados do barómetro da Informa D&B.

De acordo com os números revelados esta terça-feira, 9 de junho, a constituição de novas empresas no país aumentou 59% em maio, face a abril. Nesse mês, marcado pelo Estado de emergência devido à covid-19, foram criadas 1.186 empresas, um número que aumentou para 1.883 no mês seguinte.

Através de uma análise detalhada por semana, a Informa D&B conclui que houve uma "queda muito acentuada na criação de empresas logo no início do Estado de emergência face aos números de 2019", mas que, a esta descida, "segue-se uma subida logo a partir do início de maio, com a passagem ao Estado de calamidade".

Durante o período de Estado de emergência, a média semanal na criação de empresas foi de 244, enquanto no Estado de calamidade foi de 467.

Na análise por setores, é possível perceber que os mais afetados pela covid-19 foram aqueles em que, quer em março, quer em abril, se sentiu mais acentuadamente o recuo na constituição de novas empresas, mas foram também aqueles que registaram maior crescimento logo após o Estado de emergência.

Durante esse período, a criação de novas empresas caiu 95% nos transportes, 81% no alojamento e restauração e 79% no retalho, precisamente os setores "que mostram sinais mais claros de alguma recuperação" em maio, de acordo com a Informa D&B.

No que respeita aos encerramentos e insolvências, a Informa D&B sublinha que os valores "são ainda pouco esclarecedores da situação real das empresas, visto que são processos mais demorados e, no caso das insolvências, envolvem a atividade dos tribunais, que foi também afetada pela covid-19".

Em maio, encerraram 749 empresas, número superior ao registado em abril (587), mas inferior ao mesmo mês de 2019 (1.192). Quanto às insolvências, totalizaram 209 em maio, mais 38 do que em abril, mas menos 18 do que em maio de 2019 (227).