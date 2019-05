Final da Liga dos Campeões faz disparar reservas de autocaravanas portuguesas

Madrid vai receber o jogo da final da Liga dos Campeões e conta já com mais de 90% dos alojamentos ocupados, segundo dados citados pela Euronews. Esta dificuldade em conseguir encontrar um local para ficar está a levar os adeptos a procurarem alternativas.

A Indie Campers, empresa portuguesa de aluguer de autocaravanas, revela que registou um crescimento das reservas de 1.320% face ao mesmo período do ano passado. A empresa adianta que há um ano tinha cinco reservas para um aluguer de seis dias, em média. Este ano, conta com 71 reservas para um aluguer de quatro dias.

A empresa revela ter registado "um número inesperado de reservas para a época, identificando que muitos adeptos ingleses, face a este cenário de falta de alojamento, vão para a final da Liga dos Campeões de autocaravana portuguesa", de acordo com um comunicado emitido.

"As reservas de clientes do Reino Unido na Indie Campers subiram vertiginosamente para as datas entre 28 de maio e 1 de junho (dia da final). As reservas em questão são para as cidades de Madrid, Barcelona, Bilbau, Málaga, Sevilha, Bordéus, Lisboa, Faro e Porto, as cidades próximas do jogo onde a Indie Campers está presente", adianta a mesma empresa.

A Indie adianta que a "ocupação média está a rondar os 70% para estas localizações, algo que é muito incomum para estas datas e estes locais em questão."