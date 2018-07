Final do Mundial pode dar recorde de audiência à TF1 e destronar um França-Portugal

A final de domingo do Mundial 2018, entre a França e a Croácia, ameaça tornar-se o recordista de audiência de televisão em França, a julgar pelas audiências registadas ao longo da competição. O actual recorde pertence a um França-Portugal mas não é a final do Euro 2016. Foi a meia-final do Mundial de 2006.

A final de domingo do Mundial 2018, entre a França e a Croácia, ameaça tornar-se o recordista de audiência de televisão em França, a julgar pelas audiências registadas ao longo da competição. O actual recorde pertence a um França-Portugal mas não é a final do Euro 2016, transmitida pelo canal M6. Foi a meia-final do Mundial de 2006.

A vitória por 1-0 da selecção francesa sobre Portugal na meia-final do Mundial realizado na Alemanha, que Itália viria a conquistar, foi transmitido pela TF1 e contou com uma audiência de 22,2 milhões de telespectadores, mais 100 mil do que a final da competição.



A conquista por Portugal do título europeu frente à França, em 2016, é o quarto programa mais visto de sempre em França, com 20,8 milhões de espectadores, atrás da final do Euro 2000, quando França derrotou Itália (21,4 milhões de espectadores).



Antes do Mundial na Rússia, havia ainda mais um jogo entre Portugal e França no "top 10": a meia-final do Euro 2000, que os gauleses venceram por 2-1. Este jogo contou com 18,3 milhões de telespectadores.



A meia-final frente à Bélgica da passada terça-feira foi seguida por mais de 19 milhões de espectadores, entrando para o lote de dez programas mais vistos de sempre em França.



A audiência desde o início do Mundial na Rússia é de, em média, 8,5 milhões de telespectadores, um valor ligeiramente abaixo do registado no Mundial 2014, em que se situou nos 8,8 milhões.



A TF1 pagou mais de 70 milhões de euros pelos direitos de transmissão de 28 jogos do Mundial. A presença de França na final poderá significar que a estação televisiva poderá registar receitas publicitárias líquidas de 58 milhões de euros, segundo a Publicis Media. Já a Dentsu Aegis estima que as receitas poderão ascender a 80 milhões de euros, contabilizando todos os programas à volta do Mundial.