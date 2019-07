Financeira da Lamborghini chega a Portugal

Sempre sonhou comprar um Lamborghini? A Volkswagen quer tornar este sonho realidade. O Volkswagen Financial Services acaba de lançar uma nova marca em Portugal, a Lamborghini Financial Services, que promete oferecer soluções de financiamento e aquisição deste carro desportivo de luxo para todo o tipo de clientes.

"Os veículos superdesportivos da Lamborghini fazem parte do imaginário e da aspiração dos amantes dos automóveis, sendo dos veículos mais exclusivos do mundo. Com o lançamento da Lamborghini Financial Services em Portugal pretendemos dar a oportunidade a mais pessoas de concretizar o seu sonho, ao proporcionar condições de financiamento únicas", afirma Alexandre Vasco, responsável de marketing do Volkswagen Financial Services, num comunicado.





O comunicado explica que a nova marca, a Lamborghini Financial Services, "resulta da estratégia do Volkswagen Financial Services em ter soluções para todas as marcas do Grupo Volkswagen". Para tal, assinou uma "parceria com a marca italiana Lamborghini" - que faz parte do universo da Volkswagen - para criar a Lamborghini Financial Services. Esta "afirma-se como especialista em serviços financeiros relacionados com carros superdesportivos, tendo como missão apoiar clientes e parceiros da marca Lamborghini através da disponibilização das melhores soluções de financiamento e aquisição para todo o tipo de clientes".Segundo a empresa, no último ano, foram vendidas sete unidades no mercado português. Isto num total de cerca de 5.500 a nível mundial. E o preço pode explicar estes números: a Lamborghini comercializa veículos com preço de venda ao público a partir de 245 mil euros. Já o seu modelo mais caro - o Aventador - tem um preço superior a 400 mil euros."Os clientes da Lamborghini que optem por financiar a aquisição têm agora condições ainda mais vantajosas, não apenas ao nível do preço, mas também dos serviços disponibilizados, tornando o sonho de ter um Lamborghini numa realidade", refere a marca.A oferta inclui soluções de financiamento, como o Crédito, Leasing e ALD. Há também uma solução a pronto pagamento. "Nesta solução o cliente pode optar por um prazo de 12 ou 24 meses, apenas com 2 ou 3 prestações", refere.

"O objetivo é, em Portugal, proporcionar aos clientes atuais da marca novas soluções de financiamento, até aqui não disponíveis, e também captar um novo portefólio de potenciais clientes que sempre esperaram conjugar uma marca de paixão com uma financeira de renome", remata.