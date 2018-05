Financiamento dos bancos portugueses no BCE aumenta pela primeira vez em oito meses  

O montante contraído pelos bancos portugueses junto do banco central subiu de um mínimo de oito anos mas continua abaixo do registado no ano passado.

A subida foi ligeira mas o suficiente para interromper o ciclo de sete meses de descidas no montante do financiamento que os bancos portugueses têm no Banco Central Europeu.

De acordo com os dados revelados esta terça-feira, 8 de Maio, pelo Banco de Portugal, o financiamento dos bancos portugueses junto do BCE atingiu 22.004 milhões de euros em Abril. Valor que traduz um aumento de 0,2% face a Março, o que representa a primeira subida em oito meses.

Contudo, a subida foi ligeira e compara com o mínimo de oito anos que foi fixado em Março. Comparando com o período homólogo (Abril de 2017), o financiamento dos bancos portugueses no BCE caiu 6,3%, num total de quase 1,5 mil milhões de euros.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, a cedência de liquidez tem vindo a cair de forma consistente desde 2013, depois de ter atingido um pico de 60,5 mil milhões de euros em Junho de 2012, quando o país não tinha acesso ao financiamento nos mercados de dívida.





Há mais de três anos (desde Dezembro de 2014) que o montante mensal não ultrapassa os 30 mil milhões de euros.