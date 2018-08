Finantia lucra mais 11% no primeiro semestre

O Banco Finantia, que tem António Guerreiro (na foto) como um dos principais accionistas, lucrou 21,6 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 11%, face ao período homólogo de 2017, anunciou a instituição em comunicado.



O produto bancário nesse período subiu 14% para os 41,7 milhões de euros, depois de imparidades e provisões.



Isto porque as imparidades e provisões forem menores este ano. Passaram dos 6,5 milhões de euros há um ano para 1,8 milhões de euros.



A margem financeira teve uma queda de 3,3% para 29,6 milhões de euros. Já as comissões e outros proveitos aumentaram 13% para 13,9 milhões de euros.



No final de Junho, os depósitos de clientes atingiram os 884 milhões de euros, mais 8% que os 816 milhões um ano antes. O banco diz que estes valores "seguem a tendência positiva nos últimos anos", quer em Portugal quer em Espanha.



Os activos totais consolidados superaram os 2 mil milhões de euros, mais 8%, "evidenciando o crescimento das actividades do banco".





Os capitais próprios atingiram 402 milhões de euros, depois de pagos os dividendos de 21 milhões de euros relativos ao exercício de 2017.



O rácio CET 1 (Common Equity Tier 1), que mede o peso dos melhores dos fundos na instituição, atingiu 20%, o que o Finantia diz ser "um dos mais elevados da banca europeia". Ainda assim, face ao primeiro trimestre de 2017, representa uma queda de 3 pontos percentuais.