Finerge compra centrais solares à Martifer e dá primeiro passo na internacionalização

A Finerge deu o primeiro passo na sua estratégia de internacionalização ao comprar seis centrais solares em Espanha.

A Martifer anunciou em comunicado que vendeu 100% do capital da Martifer Renovables, "detentora de seis centrais fotovoltaicas em Espanha (situadas em Huelva, Salamanca e Sevilha), as quais em conjunto dispõem de uma capacidade instalada de 8.1 MWp", pode ler-se no comunicado emitido pela empresa para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A empresa liderada por Pedro Norton comprou a Martifer Renovables, que detém seis centrais fotovoltaicas, localizadas em três províncias espanholas - Huelva, Salamanca e Sevilha - que geram anualmente 5 milhões de euros em receitas.





Este negócio, avaliado em 23,5 milhões de euros, representa também a entrada da Finerge no negócio de produção solar. Até agora, a empresa operava apenas na produção eólica.