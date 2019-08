Fintech suíça apoiada por antigo CEO do Deutsche Bank entra na categoria de unicórnio

A Numbrs Personal Finance levantou 40 milhões de dólares na mais recente ronda de financiamento, elevando o capital total investido para perto de 200 milhões de dólares, informou o presidente Martin Saidler em entrevista. A Numbrs oferece uma aplicação através da qual os utilizadores conseguem gerir todas as suas contas bancárias num só lugar e podem adquirir produtos financeiros.

A empresa entrou para a categoria de unicórnio (valor de mercado superior a mil milhões de dólares) ao focar-se nos investidores privados. "Fundos de venture capital e private equity costumam ter menos paciência. Eles ficam nervosos quando uma startup demora a ganhar dinheiro", disse Saidler. Uma exceção foi a Investment Corporation, do Dubai, que investiu na Numbrs em 2017.

No total, mais de 50 indivíduos e famílias investiram na fintech. E segundo o presidente, participaram na última ronda de financiamento tanto os investidores existentes como novos.

A empresa já havia revelado anteriormente que entre os investidores que têm participações estão o antigo CEO do Deutsche Bank e governador do banco central do Chipre, Josef Ackermann, assim como o banqueiro Pierre Mirabaud.

A Numbrs ainda não é rentável, mas espera deixar de dar prejuízo em dois anos, segundo Saidler. A fintech lançou a sua aplicação em 2014, na Alemanha e, a partir do próximo ano, pretende tornar o Reino Unido no seu segundo maior mercado.

"Depois disso, queremos expandir para outros países europeus", disse Saidler, que não tem planos de se lançar nos EUA.