Fisco espanhol aceita acordo com Cristiano Ronaldo por 19 milhões

Reuters

O Fisco de Espanha deu o aval ao acordo alcançado entre Cristiano Ronaldo e o Ministério Público para resolver o diferendo relativo à dívida fiscal do jogador português.

Segundo o jornal El Mundo, o acordo prevê que o jogador se declare culpado de quatro delitos ficais e seja condenado a uma pena suspensa de dois anos de prisão. Ronaldo terá de pagar 19 milhões de euros.

O acordo tem sido anunciado há várias semanas, mas parece agora ganhar a sua forma final. Ronaldo foi alvo de processo por ter omitido de quatro das suas declarações de rendimentos os ganhos obtidos pelos direitos de imagem, que passaram por várias sociedades financeiras sediadas em offshore.

O jogador era acusado de quatro crimes contra as Finanças Públicas espanholas cometidos entre 2011 e 2014, no campo do pagamento de impostos dos direitos de imagem. Ronaldo terá incorrido numa fraude de 14.768.897 de euros. A compensação ao estado espanhol seria de apenas 5,7 milhões de euros, mas o desportista terá de pagar ainda uma multa e o dinheiro gasto pelo ministério Público na investigação, explicaram fontes à agência espanhola.