Fisco lança raide sobre restaurantes, padarias, bares e cafés

O fisco lançou uma operação com o objetivo de detetar possíveis fugas aos impostos da parte de dezenas de milhares de estabelecimentos de restauração.

O Fisco lançou esta terça-feira a operação "Ementa Turística", que dá nome a uma ação de fiscalização alargada sobre dezenas de milhares de estabelecimentos de restauração.





Restaurantes, padarias com venda direta ao público, bares e cafés, todos estão debaixo do radar do fisco esta terça-feira, avança o Jornal Económico. O objetivo é perceber se os programas informáticos usados nos estabelecimentos permitem fugir aos impostos e estão a lesar o Estado.