Fisco não consegue cobrar multas nos transportes

As Finanças ainda não estão a cobrar as multas dos transportes públicos porque a plataforma que centraliza as coimas não está operacional, explica o Jornal de Notícias.

A Autoridade Tributária reforçou o seu papel na cobrança coerciva das coimas mas na prática ainda não está a cobrar as multas aplicadas nos transportes públicos, segundo o Jornal de Notícias.



Isto porque, de acordo com o jornal, a plataforma que deveria centralizar todas as coimas não está operacional, o que significa que as Finanças ainda não recebem informação sobre os autos. Quase 80% das multas ficam por pagar.





A Carris, a Sociedade dos Transportes Colectivos do Porto (STCP), o Metro do Porto e o Metropolitano de Lisboa passaram mais de 63 mil multas nos primeiros dez meses deste ano. Na Carris e no Metro do Porto o número estará a subir (49% no primeiro caso).





Ao jornal, o Ministério das Finanças explicou que a "Autoridade Tributária está a desenvolver com o IMT o processo de remessa dos autos notícia".