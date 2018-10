Fitch melhora "rating" do BPI

A agência de notação financeira elevou em um nível a classificação da dívida de longo prazo do banco liderado por Pablo Forero. Passou do último para o penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade.

A Fitch melhorou o "rating" da dívida de longo prazo do BPI, de BBB- para BBB, o que significa uma subida de um nível na escala do grau de investimento de qualidade (já o investimento especulativo é o patamar considerado "lixo").

Assim, a notação do BPI passou do último para o penúltimo nível do investimento de qualidade.

"O ‘rating’ da dívida de longo prazo do BPI passa a igualar a notação de rating atribuída à República Portuguesa", refere em comunicado à CMVM o banco liderado por Pablo Forero.

Por seu lado, a perspectiva para a evolução da dívida ("outlook") mantém-se estável.

Recorde-se que, no âmbito da compra do BPI pelo CaixaBank, o então CEO Fernando Ulrich passou a "chairman", substituindo Artur Santos Silva, e na presidência executiva passou a estar o espanhol Pablo Forero.