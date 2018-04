“Flagship” da Starbucks no Porto encravada em obras

A abertura da loja da Starbuks na Rua Mouzinho da Silveira, no Porto, prevista para o final do ano passado, encravou nas obras de alteração do projecto de construção, cujo alvará de licenciamento só foi emitido este mês pela autarquia.

A futura loja da Starbucks na Rua Mouzinho da Silva, no Porto, continua em obras.

No Outono passado, aquando da abertura da primeira loja da marca no Porto, no "shopping" La Vie, a Starbucks garantia que "em breve" iria inaugurar a sua "flagship" (loja-bandeira, numa tradução livre) em pleno coração da baixa da cidade Invicta.

Tudo apontava para que a abertura da segunda loja da insígnia norte-americana no Porto acontecesse ainda em 2017, o que não se concretizou. Desde então, a empresa nunca mais se pronunciou publicamente sobre este investimento.

Entretanto, no número 188 da Rua Mouzinho da Silveira, as obras de adaptação do edifício de três andares, com uma área total de 496 metros quadrados, estiveram paradas e só foram retomadas este mês.

Um aviso da Câmara do Porto afixado no local dá conta que a autarquia emitiu a 4 de Abril "alvará de licenciamento de obras de alteração", tendo sido concedido três meses para a conclusão das obras.

Contactada pelo Negócios, a Starbucks não quis prestar esclarecimentos sobre a situação da futura loja de Mouzinho da Silveira, garantindo apenas que "a abertura decorrerá muito em breve".

A cadeia especializada em café Starbucks, que opera 14 lojas em Portugal, abriu o primeiro espaço há 47 anos nos Estados Unidos, contando actualmente com mais de 25 mil lojas distribuídas por 75 países. O grupo factura mais de 18 mil milhões de euros.