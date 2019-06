Flamengo contrata Jorge Jesus por uma época

"Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. O acordo foi selado com o presidente, Rodolfo Landim. O treinador chega em meados de julho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo", anunciou, este sábado, 1 de junho, o clube do Rio de Janeiro no seu Twitter oficial.

Na sexta-feira, Jorge Jesus rumou a Madrid, mas antes da partida adiantou à comunicação social que iria encontrar-se com os responsáveis do Flamengo para "perceber quais seriam as ideias" do clube.

Jorge Jesus, que em Portugal orientou equipas como o Sporting de Braga, Benfica e Sporting estava sem treinar desde janeiro, altura que deixou os árabes do Al Hilal.

Após ter acertado os detalhes para fechar a contratação, em Madrid, o treinador português, que sucede ao brasileiro Abel Braga no comando técnico do Flamengo, confessou que a principal razão que o levou a aceitar o desafio incidiu na "grandeza" do clube brasileiro.

"O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto, foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos. O Flamengo vai dar-me uma possibilidade de ganhar a Taça Libertadores e de ganhar o Mundial. Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo", afirmou Jorge Jesus, em declarações à Globo Esporte.

O técnico revelou que ainda existe um impasse relativamente à formação da sua equipa técnica, uma vez que "não está decidido" se também o acompanham os habituais adjuntos.

Sobre a equipa vai orientar durante a próxima temporada, Jorge Jesus mostrou-se perfeitamente identificado e justificou: "Conheço todos jogadores do Flamengo, mas não trabalhei com nenhum. Em Portugal acompanho [o futebol brasileiro]. Acompanho 24 horas o futebol brasileiro, vários programas de televisão", declarou.

No Benfica, Jorge Jesus venceu três campeonatos nacionais, cinco taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça portuguesa, tendo atingido por duas vezes a final da Liga Europa, que perdeu frente ao Sevilha e ao Chelsea.

O Sporting foi o último clube que treinou em Portugal, no qual conquistou uma Taça da Liga e uma Supertaça nacional.