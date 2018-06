Floyd Mayweather destrona Ronaldo na lista dos atletas mais bem pagos em 2017

O pugilista norte-americano Floyd Mayweather (na foto) foi o atleta com melhores rendimentos em 2017. O desportista destronou Cristiano Ronaldo, que ocupou a primeira posição da lista da Forbes nas duas últimas edições.





O pugilista Floyd Mayweather encaixou em 2017 um total de 285 milhões de dólares (244 milhões de euros), incluindo 10 milhões de dólares em patrocínios, presenças em eventos e contrato de publicidade. O atleta protagonizou em Agosto passado um combate milionário com o também lutador Conor McGregor (igualmente incluído na lista dos desportistas mais bem pagos em 2017).





A ocupar a segunda posição da listagem surge o futebolista argentino Lionel Messi, que arrecadou em 2017 cerca de 111 milhões de dólares. O atleta subiu um lugar face à edição do ano passado da revista Forbes, tendo contrato com o FC Barcelona até 2021.





O internacional português Cristiano Ronaldo ocupa a terceira posição na lista dos atletas mais bem pagos em 2017. O futebolista português ganhou cerca de 108 milhões de dólares (92,8 milhões de euros) no ano passado. Ronaldo foi destronado pelo pugilista Floyd Mayweather e pelo futebolista Lionel Messi, uma vez que ocupou o primeiro lugar no ranking nas edições de 2015 e de 2016.





O "top 10" dos desportistas com melhor remuneração em 2017 inclui ainda o pugilista irlandês Conor McGregor (4.º), com um encaixe total de 99 milhões de dólares, seguindo-se o futebolista brasileiro Neymar (5.º), a arrecadar cerca de 90 milhões de dólares em 2017 - o jogador de futebol protagonizou a transferência mais cara no mundo do futebol ao deixar o FC Barcelona pelo Paris Saint-Germain.





No ranking constam também o jogador de basquetebol norte-americano LeBron James (6.º), que ganhou 85,5 milhões de dólares no ano passado, seguido de imediato pelo tenista suíço Roger Federer, que arrecadou em 2017 um valor de 77,2 milhões de dólares.