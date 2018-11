Volkswagen quer 300 pessoas no novo centro de inovação em Lisboa

O centro de desenvolvimento de software da Volkswagen inaugurado esta terça-feira em Lisboa nasceu da "paixão" do chief inovation officer (CIO) da fabricante automóvel alemã, Martin Hofmann.

Na cerimónia de inauguração do centro, situado num palacete junto do Largo do Rato, Hofmann revelou que se "apaixonou por Lisboa há dois anos", quando veio ao Web Summit. Um ano mais tarde, disse, "tomámos a decisão de abrir o centro aqui".

O centro irá desenvolver software para o grupo e é a primeira unidade do género fora da Alemanha.