Fones que purificam o ar podem ser a próxima inovação

O produto, desenvolvido pelos engenheiros da Dyson, contém um filtro dentro dos fones de ouvido em forma de bocal que fornece ar filtrado ao utilizador. A patente observa que "a poluição do ar é um problema crescente e uma variedade de poluentes do ar tem efeitos conhecidos ou suspeitos sobre a saúde humana".





Os planos da Dyson para um "purificador de ar ‘usável’" já tinham sido divulgados pela Bloomberg em 2018. "Estamos constantemente a criar soluções disruptivas para os problemas, o que significa que registamos muitas patentes", explicou um porta-voz da Dyson por email. "Se e quando tivermos um novo produto pronto, iremos divulgá-lo com satisfação, mas até lá não vamos comentar as nossas patentes".





Segundo o registo de patentes da Dyson, os dois fones de ouvido têm um motor ligado a uma hélice semelhante a um ventilador com cerca de 35/40 mm. Cada rotação a cerca de 12.000 rpm atrai cerca de 1,4 litros de ar por segundo para os fones através de um filtro que as partículas - normalmente poeira e bactérias - não conseguem penetrar. O ar filtrado percorre cada lado do bocal, convergindo para o meio, onde uma saída de ar perfurada emite cerca de 2,4 litros por segundo de oxigénio limpo em direção à boca do utilizador. No entanto, não há referência a uma bateria ou qualquer ilustração onde esta possa ser encaixada.





Mais conhecida pelos seus aspiradores e secadores, a Dyson tem expandido a sua linha de purificadores de ar. Qualquer oferta para crescer no mercado dos fones seria um salto para a Dyson, que concorreria com os AirPods and Beats da Apple e com aparelhos sofisticados como Bose e Sennheiser.





No entanto, a possibilidade de vender um purificador usável aos habitantes das cidades chinesas cheias de poluição atmosférica pode ser um fator importante para o projeto.





O presidente chinês Xi Jinping já declarou a poluição como um dos três problemas mais prementes do governo, e os purificadores de ar são um negócio em forte crescimento na Ásia.





Contudo, os novos fones da Dyson podem nunca chegar ao mercado. A empresa regista um grande número de patentes para produtos que não chegam a ser produzidos. Em 2009, registou uma patente para um processador de alimentos hidráulico que ainda não surgiu como produto final, e até agora este ano foram publicadas patentes para uma escova de dentes elétrica e peças de janelas de automóveis.





No ano passado, a Dyson abandonou o seu plano de 2 mil milhões de libras para fabricar carros elétricos. A empresa transformou um antigo aeródromo num local de teste de veículos e desenvolveu planos para construir uma fábrica de automóveis em Singapura.





A Ásia tem sido fundamental para o rápido crescimento da Dyson: as receitas aumentaram 28% para 4,4 mil milhões de libras em 2018, com as vendas na Ásia a explicarem grande parte deste aumento. Xangai foi a cidade onde a empresa vendeu mais purificadores em 2017.



(Artigo original: Dyson Reveals Patents for Headphones That Purify Air Around You)