operação da Divisão de Investigação Criminal da PSP, e da GNR, numa acção articulada com o DIAP de Lisboa.



Segundo a Lusa, citando fonte policial, foram já 6 os detidos mas o número poderá aumentar, uma vez que a operação ainda está em curso. Segundo o Correio da Manhã , está é uma





Continuar a ler Os detidos esta segunda-feira respondem igualmente por crimes graves como participação em acto terrorista ou ofensas graves à integridade física, arriscam também ficar em prisão preventiva quando forem, na manhã de terça-feira, presentes ao mesmo juiz no tribunal do Barreiro.





A GNR desencadeou esta tarde uma mega-operação em vários pontos do País, que levou à detenção de mais um lote de suspeitos das agressões que ocorreram na Academia do Sporting em Maio passado. A operação, coordenada pela GNR, e que contou com o apoio de agentes da PSP, está ainda a decorrer e deverá terminar ao início da noite, refere a Sábado