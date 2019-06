Ford elimina 12 mil postos de trabalho na Europa até 2020

A Ford anunciou que, no âmbito do seu novo modelo operacional, vai fechar ou vender unidades fabris e eliminar 12 mil postos de trabalho, segundo um comunicado da empresa. A Bloomberg realça que em causa está 20% da força laboral na Europa.

O número de fábricas da Ford na Europa será reduzido "para 18 até ao final de 2020, de 24 no início de 2019", lê-se no comunicado emitido esta quinta-feira, 27 de junho.

"No total, cerca de 12.000 postos de trabalho no final de 2020 serão afetados nas instalações detidas apenas pela Ford e em parceria na Europa", adianta a mesma fonte.

A Ford adianta que estas reduções deverão ser conseguidas "através de programas voluntários" de saídas.

A fabricante de automóveis explica ainda que cerca de 2.000 destes postos de trabalho já estavam incluídos na redução da força laboral anunciada em maio e que apontava para um corte de 7.000 postos de trabalho a nível mundial.

A Ford adianta que já este ano deverá fechar três fábricas: uma em Gales do Sul, outra em França e outra na Rússia. Além disso vai vender uma unidade na Eslováquia.

Os países mais afetados por este plano serão Alemanha, Reino Unido e Rússia, segundo a Bloomberg.

A Ford explica que estes cortes se inserem "num plano de negócios redesenhado" a pensar na "rentabilidade e eficiência" .A fabricante de automóveis salienta que este é "o maior redesenho na história do seu negócio na Europa".

"A Ford vai ter um negócio mais focado na Europa, consistente com o redesenho mundial da empresa, gerando retornos mais elevados através do foco nas necessidades dos nossos clientes e de uma estrutura otimizada", explica a empresa no mesmo comunicado.