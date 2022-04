Forte procura de "chips" encaminha Samsung para maiores lucros trimestrais desde 2018

A Samsung Electronics anunciou, esta quinta-feira, que antecipa registar os maiores lucros trimestrais desde 2018 face ao "salto" de 50% dos resultados operacionais.O desempenho da gigante sul-coreana superou assim as expetativas, depois de a forte procura ter sustentado os preços dos "chips" de memória. A alavancar os resultados estiveram também as vendas de "smartphones", com a fabricante mundial a beneficiar ainda da disrupção na fábrica de "chips" da rival NAND Flash, segundo analistas, citados pela CNBC.À luz dos dados preliminares relativos ao primeiro trimestre do ano, a Samsung prevê lucros de 14,1 biliões de won (11,6 mil milhões de dólares), contra a projeção de 13,3 biliões de won avançada por analistas. Já as receitas terão subido 18% em termos anuais homólogos para um valor recorde de 77 biliões de won, também acima das expetativas do mercado.Apesar da divulgação, os investidores ainda estarão a antecipar riscos em torno do "outlook" já que as ações fecharam na sessão asiática a perder 0,73% para 68 mil won.