Fosun aumenta lucros em 17% no primeiro semestre

O maior accionista do BCP voltou a aumentar o seu resultado líquido. Registou 6,86 mil milhões de yuan em lucros (cerca de 860 milhões de euros) nos primeiros seis meses do ano.

Reuters

O grupo de investimento chinês Fosun, principal accionista do banco BCP e dono da seguradora Fidelidade e da Luz Saúde, obteve lucros de 6,86 mil milhões de yuan (cerca de 860 milhões de euros) nos primeiros seis meses do ano. Este resultado representa um aumento de 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

"Nos primeiros seis meses de 2018, e apesar da volatilidade do mercado, a Fosun registou um crescimento do lucro líquido de 17%, o que reflecte a resiliência do modelo de negócio", afirma o chairman da Fosun, num comunicado enviado às redacções. Neste período, "continuámos a fazer investimentos estratégicos a nível mundial, equilibrando com alienações importantes em alguns projectos", refere ainda Guo Guangchang.

No primeiro semestre do ano, a Fosun International registou receitas de 43,51 mil milhões de yuan, ou seja, um aumento de 20% face ao período homólogo, refere a empresa no comunicado, adiantando ainda que este é o "sexto ano consecutivo de crescimento dos lucros".

O segmento financeiro, onde se inclui a actividade segurada e banca, registou lucros de 5,19 mil milhões de yuan (um crescimento de 17%), sendo, por isso, o grande responsável pelo resultado da Fosun.

Contudo, foi o negócio da saúde que registou um aumento mais expressivo. Este segmento, no qual se inclui a Luz Saúde, apresentou um resultado positivo de 828,9 milhões de yuan, ou seja, um crescimento de 31% face aos 631 milhões no período homólogo.

Quanto ao futuro do grupo, o chairman da Fosun define três estratégias. Em primeiro lugar, continuar a fazer investimentos disciplinados. Em segundo, continuar a realizar IPO de activos estratégicos e, por fim, aumentar a aposta na tecnologia, investigação e inovação para reforçar a estratégia da Fosun e a experiência dos seus clientes.