Outros grupos estiveram na licitação, como a Tui, mas a Fosun conseguiu garantir a vitória. A Fosun era acionista, com uma posição superior a 18%, da Thomas Cook. Chegou a colocar, juntamente com outros investidores, em cima da mesa um pacote de ajuda de 900 milhões de libras em setembro, mas o plano colapsou depois da Thomas Cook não ter conseguido uns adicionais 200 milhões de libras que a teria salvado da falência.



Esta aquisição por parte da Fosun inclui as marcas Casa Cook e Cook’s Club e outra propriedade intelectual como nome de sites, aplicações, redes sociais e domínios IP. A Fosun estará também na linha da frente para adquirir a posição da Thomas Cook na jointe-venture chinesa.



Os ativos da Thomas Cook têm sido alvo de vendas, faltando alguns deles, como os "slots" em vários aeroportos que serão vendidos pela KPMG.



A Fosun é já dona do Club Med e do Cirque do Soleil.

