O grupo chinês Fosun, que detém várias empresas em Portugal, anunciou esta quinta-feira, 5 de Julho, a constituição de uma filial para o sector do turismo, e solicitou a sua entrada na bolsa de Hong Kong.Num comunicado enviado à praça financeira de Hong Kong, o grupo informa que recebeu aprovação dos reguladores para constituir uma nova filial, e que iniciou o processo para a sua cotação na bolsa, uma decisão que não depende da aprovação dos accionistas.A empresa, que tem sede em Xangai, tem múltiplos investimentos nos sectores da saúde, turismo, moda, imobiliário e banca.Em Portugal, o grupo detém já a seguradora Fidelidade e a Luz Saúde, a maior participação no banco Millennium bcp e cerca de 5% da REN (Redes Energéticas Nacionais).A sua nova filial, designada Fosun Tourism and Culture Group (FTC), é constituída a partir de uma divisão da empresa dedicada a "oferecer aos clientes experiências de turismo e lazer" e "está comprometida sobretudo com o desenvolvimento, gestão e oferta de produtos de viagem, entretenimento e outros serviços culturais", lê-se no comunicado.A filial estará ainda encarregue da gestão e operação de hotéis, resorts e destinos turísticos.