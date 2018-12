Fosun não vai investir noutros sectores em Portugal

A Fosun não vai investir, em Portugal, em sectores em que não está presente. O objectivo do grupo chinês é, neste momento, reforçar a presença na banca, seguros e saúde.

"Neste momento, não há nada em cima da mesa. Nem sei se devia estar", respondeu Jorge Magalhães Correia, "global partner" da Fosun e que preside, em Portugal, à Fidelidade, detida em 85% pelo conglomerado chinês.

Segundo afirmou o responsável da Fosun no evento "Road to China", organizado pela Global Media, esta segunda-feira, 3 de Dezembro, as oportunidades "passarão mais pelo fortalecimento nos seguros, banca, e área hospitalar do que propriamente noutros sectores".

A Fosun detém 85% da Fidelidade, com os restantes 15% nas mãos da Caixa Geral de Depósitos, que é concorrente do Banco Comercial Português, a instituição portuguesa onde a Fosun é dona de 27% do capital. Através da seguradora, o grupo está também na Luz Saúde, empresa detentora de hospitais de prestação de serviços de saúde privados.

Há um travão ao crescimento para outros sectores em Portugal, mas as empresas já detidas pelo grupo têm vindo a expandir-se noutras geografias. Com a Fidelidade, o grupo está em processo de aquisição da La Positiva, que vai permitir a expansão da seguradora na América Latina.



O BCP também está a comprar o polaco Eurobank, através do Bank Millennium, de que é dono de 50,1% do capital, e admite a internacionalização através do seu banco electrónico ActivoBank - mas sem aquisições.